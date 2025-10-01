Niurka Marcos anuncia la fecha de su matrimonio con su novio 20 años menor

La famosa vedette cubana Niurka Marcos ha revelado que se casará con su pareja Bruno Espino el 1 de agosto de 2026. La noticia fue anunciada en una entrevista para TvyNovelas, en la que la artista de 57 años compartió su entusiasmo por este importante paso en su vida.

Niurka, conocida por su carácter extrovertido y su constante presencia mediática, explicó que este matrimonio es significativo no solo por su relación con Bruno, sino también porque ha sido una experiencia transformadora para ella.

“Es una relación diferente, con matices diferentes. Él no solo es el hombre para mi intimidad, es mi compañero de vida”, comentó la actriz, refiriéndose a la ayuda que Bruno le ha brindado en momentos de incertidumbre en su vida sentimental.

La propuesta de matrimonio se produjo en abril de 2025, durante una transmisión en vivo del reality La Casa de los Famosos All Star de Telemundo, un gesto que sorprendió a los televidentes y dejó claro que su relación era sólida.

A pesar de la diferencia de edad de 20 años entre ellos, ambos han insistido en que eso no ha sido un obstáculo en su relación, que consideran llena de proyectos comunes y grandes expectativas.

Bruno Espino, conocido como “El Príncipe”, es actor, modelo y bailarín. A través de sus redes sociales, donde comparte detalles de su vida profesional y personal, se ha ganado la admiración de muchos seguidores.

La pareja ha estado muy activa en compartir momentos de su relación, y Niurka ha dicho sentirse renovada por esta nueva oportunidad en el amor.

El evento está previsto para agosto de 2026, pero aún no se han revelado detalles sobre el lugar de la ceremonia ni sobre las celebridades que asistirán. Sin embargo, la noticia ha generado una gran expectación y se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre este esperado enlace.

Este matrimonio no solo es un hito en la vida personal de Niurka, sino también un capítulo más en su prolífica carrera artística. A lo largo de los años, la cubana se ha mantenido en el ojo público gracias a su trabajo en telenovelas, programas de comedia, y su exitosa carrera como cantante y bailarina. Además, su estilo controversial y su forma directa de expresarse le han garantizado una constante presencia en los medios.

Noticia al Día / Periódico Cubano