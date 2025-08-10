Nueva York rinde tributo a la "Guarachera del mundo", Celia Cruz, en el centenario de su nacimiento

Cientos de personas recordaron este sábado a Celia Cruz en el famoso Central Park de Nueva York bailando y cantando al ritmo del género que le convirtió en la «reina de la salsa», en un concierto en tributo por el centenario de su nacimiento y en el que también se recordó al pianista Eddie Palmieri que falleció esta semana.

"Celia vive" fue el gran espectáculo, bajo la dirección musical del tresista Nelson González, que dejó al público con ganas de más y que reunió en el escenario del tradicional Summerstage del Central Park a los cubanos Isaac Delgado, que cerró la noche, Brenda Navarrete y sus tambores batá, Alain Pérez, Aymée Nuviola y Lena Burke, como parte de los eventos que se realizan, de cara a sus 100 años, el 21 de octubre.

«Este es el concierto más importante porque Celia es y seguirá siendo Nueva York», dijo a EFE Omer Pardillo, su exrepresentante y albacea del legado de la artista, al referirse a que fue en esta ciudad donde, tras darse a conocer en su país, arrancó su carrera en EEUU e internacional con las legendarias Estrellas de Fania, luego de haber estado con la orquesta de Tito Puente, «el rey del timbal».

En Nueva York vio nacer la salsa y fue parte de su desarrollo y fue en esta ciudad donde se convirtió en la reina del azúcar, recordada además por su inconfundible figura de pelucas multicolores, tacones, maquillaje a raudales, fastuosos vestidos y su sencillez.

La primera en subir al escenario fue Navarrete quien rindió tributo a Celia con temas de santería. «Lo primero que Celia hizo en sus orígenes fue música afrocubana de santería, tres discos, titulados los tres ‘Homenaje a los santos’», comentó además Pardillo.

La voz de Alain Pérez, que trabajó con Celia como director de orquesta y compositor, resonó con fuerza. «Buenas noches mi negra santa», dijo al entrar a la gigantesca tarima, donde toda la noche se proyectaron fotos de la carrera de Celia Cruz y junto a estrellas de diversos géneros musicales y edades como el tenor Luciano Pavarotti o los actores mexicanos Anthony Quinn y Mario Moreno ‘Cantinflas’.

Lee también: Celia Cruz nació un 21 de octubre

Noticia al Día/Información de Unión Radio