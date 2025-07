Oasis se reúne en un concierto triunfal

La gran espera ha terminado. Después de 16 años de ausencia, Oasis está de vuelta en el escenario.

“Las estrellas se han alineado”, escribió la banda en su anuncio de regreso en agosto de 2024, lo que desató una locura tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. “Vengan a verlo”, añadió, pues este milagro “no será televisado”.

Cardiff, Gales, fue la afortunada ciudad elegida para la noche de apertura, su primer concierto en vivo desde agosto de 2009. La última vez que Noel y Liam Gallagher estuvieron juntos en un estadio, estalló una pelea y el primero puso fin a la banda. Pero el viernes (4 de julio) por la noche, caminaron juntos hacia el escenario, unidos nuevamente. Entraron tomados de la mano mientras “F-kin’ in the Bushes” sonaba a todo volumen por los altavoces. Fue como en los viejos tiempos.

El camino al acontecimiento estuvo dominado por el silencio. Aparte de una foto de prensa, los hermanos no habían sido vistos juntos en público. No han dado entrevistas, no han lanzado nueva música, y solo se han comunicado con los fans a través de breves declaraciones publicadas por su equipo de management. Rumores sobre la alineación y el setlist circularon, pero aun así… nada.

Gran parte de esta gira Live ‘25 41 shows en total, 19 de ellos en el Reino Unido e Irlanda estaba envuelta en misterio. Es un regreso a 1993, cuando la banda subió al escenario en el King Wah-Wah Hut de Glasgow como unos completos desconocidos, un momento grabado en el folklore como el inicio de su ascenso meteórico.

Pero, como ellos dijeron, ha llegado un nuevo amanecer. Estos fueron los momentos más destacados del regreso triunfal de Oasis en Cardiff, Gales.

Noticia al Día/Información de Billboard