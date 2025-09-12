Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

El festival de Glastonbury 2025 fue testigo de un momento inolvidable anoche, cuando la superestrella del pop-punk, Olivia Rodrigo, subió al icónico escenario Pyramid para un set electrizante que dejó a miles de fans en éxtasis. Pero la noche guardaba sorpresas que nadie esperaba. Posteriormente anunció que está trabajando en un nuevo álbum de estudio.

En medio de un repertorio que encendió a la multitud con éxitos como "drivers license" y "good 4 u", Rodrigo hizo una pausa para dirigirse al público con una sonrisa enigmática. "Hoy me siento un poco nostálgica, y hay una banda que ha significado muchísimo para mí, y creo que para muchos de ustedes también", dijo, para luego introducir una inesperada y sublime versión de "Boys Don’t Cry" de The Cure.

La interpretación, cargada de la emoción y vulnerabilidad características de Rodrigo, fue una ovación instantánea, demostrando su versatilidad y respeto por sus influencias.

Minutos después, la euforia se multiplicó cuando, tras un segundo cover magistral de "Just Like Heaven", la joven artista dejó caer la bomba que todos esperaban. "Glastonbury, los amo. Y para agradecerles todo su apoyo, tengo algo que decirles", anunció, para luego revelar: "¡Mi nuevo álbum de estudio saldrá este otoño!".

La noticia desató una explosión de gritos y aplausos que resonaron por todo Worthy Farm. Aunque no se dio una fecha exacta ni el título del álbum, la confirmación de nueva música de Olivia Rodrigo, sumada a su sorprendente homenaje a una de las bandas más influyentes del post-punk, ha consolidado su estatus como una de las artistas más emocionantes y dinámicas de su generación.

Los críticos y fans ya están especulando sobre la dirección musical que tomará este nuevo trabajo, especialmente después de sus elecciones de covers que insinúan una posible exploración de sonidos más maduros o incluso influencias alternativas.

Sin duda, el set de Olivia Rodrigo en Glastonbury 2025 será recordado como un punto culminante del festival y un adelanto prometedor de lo que está por venir.

Noticia al Día/ Elle Magazine/ Rolling Stone Magazine/ Jesús Fernández (Pasante)