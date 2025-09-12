Viernes 12 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

En medio de su actuación cantando covers de The Cure, la interprete anunció un nuevo trabajo musical

Por Pasante1

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury
Foto Cortesía: NME
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El festival de Glastonbury 2025 fue testigo de un momento inolvidable anoche, cuando la superestrella del pop-punk, Olivia Rodrigo, subió al icónico escenario Pyramid para un set electrizante que dejó a miles de fans en éxtasis. Pero la noche guardaba sorpresas que nadie esperaba. Posteriormente anunció que está trabajando en un nuevo álbum de estudio.

En medio de un repertorio que encendió a la multitud con éxitos como "drivers license" y "good 4 u", Rodrigo hizo una pausa para dirigirse al público con una sonrisa enigmática. "Hoy me siento un poco nostálgica, y hay una banda que ha significado muchísimo para mí, y creo que para muchos de ustedes también", dijo, para luego introducir una inesperada y sublime versión de "Boys Don’t Cry" de The Cure.

La interpretación, cargada de la emoción y vulnerabilidad características de Rodrigo, fue una ovación instantánea, demostrando su versatilidad y respeto por sus influencias.

Minutos después, la euforia se multiplicó cuando, tras un segundo cover magistral de "Just Like Heaven", la joven artista dejó caer la bomba que todos esperaban. "Glastonbury, los amo. Y para agradecerles todo su apoyo, tengo algo que decirles", anunció, para luego revelar: "¡Mi nuevo álbum de estudio saldrá este otoño!".

La noticia desató una explosión de gritos y aplausos que resonaron por todo Worthy Farm. Aunque no se dio una fecha exacta ni el título del álbum, la confirmación de nueva música de Olivia Rodrigo, sumada a su sorprendente homenaje a una de las bandas más influyentes del post-punk, ha consolidado su estatus como una de las artistas más emocionantes y dinámicas de su generación.

Los críticos y fans ya están especulando sobre la dirección musical que tomará este nuevo trabajo, especialmente después de sus elecciones de covers que insinúan una posible exploración de sonidos más maduros o incluso influencias alternativas.

Sin duda, el set de Olivia Rodrigo en Glastonbury 2025 será recordado como un punto culminante del festival y un adelanto prometedor de lo que está por venir.

Noticia al Día/ Elle Magazine/ Rolling Stone Magazine/ Jesús Fernández (Pasante)

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Llueve con granizo en Mara

Llueve con granizo en Mara

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Portavoz del Gobierno español propone sancionar a Rusia y Israel del deporte

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Albert Suárez se apuntó su primer triunfo tras su regreso

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

Robaron kioscos en El Cóndor, Mérida

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Thiago Alcántara se sumó al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Encuentran a hombre muerto en las instalaciones de una estación de bombeo en Cabimas

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

Pasarela 360 busca la inclusión en el primer gran desfile de moda en el Zulia

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Una de las denunciantes en el caso Asencio retira su acusación

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio:

Alcalde de San Francisco reiteró que no hubo pérdidas humanas en el incendio: "Fue un milagro"

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco:

Daniel Sarcos se solidariza con los afectados por el incendio en San Francisco: "Hoy me siento más zuliano que nunca"

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Hoy se instala el equipo de los cuerpos de seguridad junto al MP para investigar las causas del incendio: Informó el gobernador Luis Caldera

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Desde este viernes 12-sept se despliega el Plan Cayapa en la parroquia Marcial Hernández de San Francisco: Informó el alcalde Héctor Soto

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Mascotas rescatadas de la explosión regresaron con sus dueños: Sirven de soporte emocional

Noticias Relacionadas

Al Dia

Presentación de las candidatas al Miss Venezuela 2025: Una noche de gala y compromiso

La velada fue una muestra de brillo y elegancia
Al Dia

Niegan por decimocuarta vez la libertad condicional al asesino de John Lennon

Acabó con la vida del intérprete de los Beatles en 1980.

Farándula

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Las películas de James Bond protagonizadas por Daniel Craig marcaron un antes y después. Estas películas fueron una evolución más dura y emocional.
Farándula

El testamento de Giorgio Armani revela una decisión inesperada

Giorgio Armani fue un influyente diseñador, empresario y filántropo italiano, nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza. Fundó su icónica empresa, Giorgio Armani S.p.A., el 24 de julio de 1975 junto a su socio Sergio Galeotti. El genio de la moda falleció el 4 de septiembre de 2025 en Milán.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025