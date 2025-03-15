Orgullo zuliano: Periodista Ángel David Sardi, nominado a los Hispanic American Awards 2025 en New York

El periodista zuliano, Ángel David Sardi, se encuentra nominado a los Hispanic American Awards 2025, a llevarse a cabo el próximo 29 de marzo en Nueva York, Estados Unidos.

El oriundo de Maracaibo, está nominado en dos categorías: Mejor Podcast "El show de Ángel David Sardi- Desde este Lado del Patio" y en la mención audiovisual (Realizador-Editor) por sus dos cortometrajes cinematográficos "Nueva York te quiero" y The Final Game"(ARGENTINA CAMPEÓN SHORT FILM).

Es la primera vez que el marabino está nominado a estos premios que tiene como objetivo celebrar el talento latino más influyente en los Estados Unidos.

En una grata conversación con Noticia al Día, el periodista manifestó sentirse agradecido por la oportunidad, que Dios le da.

"Me siento agradecido, porque empezar desde cero en otro país, siempre es cuesta arriba, y lograr hacer lo que te gusta, tu profesión, pasión en lo que estudiaste y te formaste en tu vida en un nuevo país es increíble", expresó el zuliano.

Agregó que el hecho de que reconozcan su trabajo y sea nominado a unos premios, "quiere decir que estás aportando y haciendo las cosas bien".

Ángel David Sardis, ha forjado un camino para llegar a lograr sus metas. Egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta, en la licenciatura de Comunicación Social-Mención Desarrollo Social, además de ser Locutor Profesional, Voz Marca, Productor Audiovisual, Músico y Publicista.

Actualmente, tiene dos años radicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde cada día trabaja arduamente para lograr sus objetivos.

