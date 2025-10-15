Miércoles 15 de octubre de 2025
Entretenimiento

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Con frecuencia semanal, este espacio reunirá a invitados especiales para reflexionar

Por Ernestina García

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami
Arts Connection anuncia el lanzamiento de Voyage to the Present, un nuevo podcast conducido por la curadora y artista Andreína Fuentes Angarita y el actor y comunicador Orlando Urdaneta.

Con frecuencia semanal, este espacio reunirá a invitados especiales para reflexionar y discutir propuestas que buscan la reconstrucción de Venezuela desde la mirada del presente.

El primer episodio estará dedicado al proyecto Jóvenes barberos, una iniciativa creada por el empresario Álvaro Pérez Miranda en La Vega (Caracas), que forma y empodera a jóvenes de entre 16 y 22 años a través del oficio de la barbería y herramientas de emprendimiento.

El proyecto busca ofrecer alternativas de futuro en comunidades vulnerables y convertirse en un modelo replicable de transformación social. El estreno del podcast será el sábado 18 de octubre a las 8:00 pm, en el marco de las actividades en Arts Connection en Miami. Estará disponible en las principales plataformas de podcast a partir del 18 de octubre.

Noticia al Día/Nota de prensa

