Osmariel Villalobos revela que será operada tras ser diagnosticada con cáncer de mama

A través de su cuenta en Instagram, la modelo y presentadora venezolana, Osmariel Villalobos, reveló detalles sobre el tratamiento contra el cáncer de mama al que se someterá.

La modelo informó que dentro de unos días será intervenida quirúrgicamente para extirpar las células cancerígenas en su cuerpo, para luego someterse a un ciclo de radioterapia y a un tratamiento hormonal a fin de luchar contra el padecimiento.

En el video publicado en sus redes sociales, Villalobos, expresó que jamás pensó que llegaría a padecer de cáncer, sin embargo, enfatizó que la realidad "le llegó de frente".

Expresó que se pregunta por qué le tocó a ella, pero "entendí que no siempre tiene lógica" y que la situación no es fácil. Sin embargo, agradeció el haber detectado a tiempo la enfermedad.

El pasado 18 de septiembre, la ex reina de belleza, de 36 años, anunció a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama.

