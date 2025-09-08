Lunes 08 de septiembre de 2025
Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Los intérpretes Steven Tyler y Yungblud rindieron homenaje al príncipe de las tinieblas en los VMAs de MTV

Por Pasante1

Foto Cortesía: The Today Show
La noche de este domingo siete de septiembre alcanzó uno de sus momentos más memorables con un emotivo y espectacular homenaje a Ozzy Osbourne, en la edición N° 42 de los MTV Video Music Awards 2025, una de las figuras más icónicas y revolucionarias del rock.

La ceremonia celebrada ante una audiencia mundial, rindió tributo al “Príncipe de las Tinieblas” con una presentación en vivo que reunió a artistas de distintas generaciones, simbolizando el legado duradero de Ozzy en la música.

La actuación comenzó con Yungblud, la joven estrella del rock alternativo, quien celebró a Ozzy con su estilo enérgico y rebelde, interpretando una mezcla de temas clásicos que marcaron la carrera del vocalista de Black Sabbath.

Su presencia en el escenario simbolizó la influencia de Ozzy en las nuevas generaciones de músicos y su capacidad para cruzar barreras temporales y musicales.

A continuación, Joe Perry, emblemático guitarrista de Aerosmith, se sumó para ofrecer solos de guitarra llenos de emoción y potencia, grabando el espíritu del rock de los años 70 y 80, época en la que Ozzy definió gran parte del heavy metal como lo conocemos hoy. La combinación del virtuosismo de Perry con la fuerza de Yungblud creó un puente musical entre el pasado y el presente.

El clímax de la presentación llegó con la aparición de Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, quien con su voz inconfundible y carisma único, acompañó la interpretación de temas emblemáticos, generando una atmósfera cargada de nostalgia y admiración. Juntos, los artistas celebran no solo la música de Ozzy, sino también su legado como pionero que desató una revolución sonora y cultural.

Este homenaje no solo mostró respeto y admiración por Ozzy Osbourne, sino que también reafirmó su impacto permanente en la cultura rock y su inspiración para músicos de todas las edades. Los VMAS 2025 se recordarán por este momento épico que unió generaciones, estilos y leyendas sobre un mismo escenario, consolidando a Ozzy como una figura eterna del mundo musical.

Noticia al Dia / Rolling Stone Magazine/ Radio Acktiva/ The Today show/ Jesús Fernández Pasante

