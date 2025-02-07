Pedro Almodóvar no acudirá a los Premios Goya por problemas de salud

Pedro Almodóvar, director de La Habitación de al Lado, nominada a 10 estatuillas, no acudirá a la gala de los Premios Goya este sábado en Granada, España, por un problema de salud, según fuentes de su productora, El Deseo.

Esta baja se une a la de la actriz Penélope Cruz que se encuentra con gripe y no podrá hacer presencia en la gala. Tampoco lo hará la nominada al Oscar Karla Sofía Gascón, tras la polémica por sus antiguos tuits.

Entre los premios a los que opta Almodóvar y que, en el caso de ser elegido, no podrá recoger, está el de mejor dirección y mejor guion adaptado. La habitación de al lado también disputará el premio a mejor actriz protagonista, al que optan sus dos intérpretes, la estadounidense Julianne Moore y la británica Tilda Swinton; música original; dirección de fotografía; dirección de arte; diseño de vestuario; sonido y maquillaje y peluquería.

En cuanto a Gascón, que esta madrugada ha anunciado en Instagram que no hablará más (”Espero que mi silencio ayude a la película”), la productora francesa Why Not decidió el miércoles por la noche que si Emilia Pérez, el narcomusical que protagoniza la actriz madrileña, gana el Goya a mejor película europea, serían sus distribuidores españoles (lo que suele ser lo habitual) los que recogieran el premio.

Granada acogerá este sábado la ceremonia de entrega de los premios del cine español, que será presentada por Leonor Watling y Maribel Verdú y durante la que se reconocerá con el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón y con el Goya Internacional al estadounidense Richard Gere.

Noticia al Dia / El País