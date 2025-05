Phil Collins contó que ya no tiene ganas de crear música: He estado muy enfermo

Tras casi dos décadas de batallar con una lesión en la columna, el legendario Phil Collins ha revelado que su estado de salud ha empeorado hasta el punto de que ya no se plantea volver a crear música.

En una entrevista con la revista MOJO, Collins comentó: "A veces pienso que debería ir al estudio y ver qué pasa, pero ya no tengo ganas. El problema es que he estado muy enfermo". El exmiembro de Genesis dejó claro que sus problemas de salud actuales afectaron no solo su capacidad para crear música, sino también su deseo de hacerlo.

Collins, quien también padece diabetes tipo 2, ha lidiado con una lesión en la columna desde 2007, lo que lo obligó a retirarse de los escenarios.

A pesar de una cirugía en 2015, las intervenciones afectaron sus nervios, resultando en dificultades físicas que han limitado su movilidad en los últimos años. Esto quedó evidenciado durante el concierto de despedida de Genesis en 2022, donde tuvo que cantar sentado mientras su hijo Nic tocaba la batería.

A pesar de sus problemas de movilidad, Collins insistió en participar en los conciertos, ya que se sentía parte fundamental del grupo. Su esfuerzo fue reconocido por su excompañero Peter Gabriel, quien destacó el gran trabajo realizado a pesar de las limitaciones físicas.

Esta no es la primera vez que Collins habla abiertamente sobre su enfermedad. En entrevistas anteriores, ha descrito su condición como una "discapacidad física" y ha expresado su frustración por no poder tocar la batería como antes. Incluso reveló que en el pasado tuvo que recurrir a pegar las baquetas a sus manos con cinta adhesiva para poder tocar.

La situación actual de Phil Collins plantea un futuro incierto para su carrera musical, dejando a sus fans con la esperanza de que su salud mejore y pueda volver a compartir su talento con el mundo.

Noticia al Día / Mi tele