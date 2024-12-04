La cantante y actriz colombiana, Greeicy Rendón, se encuentra de visita en Caracas y aprovechó la oportunidad de probar los sabores venezolanos. Uno de los platos que degustó fue un clásico perro caliente.

Su experiencia gastronómica tuvo lugar en el popular sector de Las Mercedes, donde la artista pudo disfrutar de este platillo típico.

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se observa a Greeicy siendo entrevistada por un animador, quien le preguntó sobre su opinión acerca de los perros calientes venezolanos.

La cantante respondió de manera entusiasta: "Uy, me comí uno y medio. O sea, me iba a comer más, pero no me daba la llenura. ¡Pero estaban deliciosísimos!"

Noticia al Día / Greeicy Rendón