Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar y Disney anunciaron oficialmente el desarrollo de Coco 2, la secuela de la exitosa película animada de 2017. El proyecto contará con el equipo creativo original, incluyendo a Lee Unkrich como director, Adrián Molina como co-director y Mark Nielsen en la producción.

La película, que aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, tiene programado su estreno mundial para el año 2029. El anuncio ha generado tanto entusiasmo como expectativas sobre si la secuela podrá replicar el éxito y el impacto cultural de la primera entrega.

Disney adelantó que la secuela mantendrá la esencia de la original, enfocándose en temas de familia, memoria y raíces mexicanas. La primera película de Coco fue un éxito global, recaudando más de 815 millones de dólares en taquilla y ganando dos Premios de la Academia.

El lanzamiento de Coco 2 se enmarca en los planes futuros de Pixar, que incluyen otras secuelas como Toy Story 5 (2026) y Los Increíbles 3 (2028), así como nuevos proyectos originales como Hexed y Hoppers. Se espera que la secuela explore la evolución de Miguel como músico y profundice en nuevas historias en la Tierra de los Muertos.

Noticia al Día/Cnn