Presidente Maduro confiere nacionalidad venezolana post-mortem a Rubby Pérez

En horas de la mañana de este domingo 15 de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirió la nacionalidad venezolana post-mortem y la Orden José Antonio Abreu al músico dominicano de merengue, Roberto "Rubby" Pérez, quien falleció el pasado 8 de abril debido al trágico siniestro por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en República Dominicana.

La hija del músico, Zulinka Pérez, fue quien recibió los honores en representación de su padre.

"Aquí está el documento de la orden, es un homenaje a Rubby y te coloco a ti la Orden del maestro José Antonio Abreu, el más grande músico, constructor del Sistema de Orquestas", indicó el mandatario venezolano a Zulinka.

Por su parte, la hija del merenguero, expresó su gratitud al mandatario venezolano e indicó "que mi papá anhelaba esto, porque él decía ‘mami, tú vas a amar Venezuela, los vas a amar como ellos me amaron a mí, esa es mi segunda Patria".

"Venezuela es la Patria de ustedes", le respondió el presidente Maduro a Zulinka, además de resaltar "la música y el amor de nuestra cultura, nuestra identidad, es muy fuerte la identidad nuestra como caribeños", concluyó el jefe de Estado.

Por otra parte, la hija del cantautor recibió la cédula de identidad destinada a su padre, y designada por el número 37.174.014.

Noticia al Día / VTV