¡Qué molleja ‘e buena! la interpretación de la gaita Sin rencor que hizo Camilo con los Montaner en una fiesta

El cantante colombiano Camilo Echeverry sigue demostrando su versatilidad musical y su amor por las tradiciones venezolanas.

En un encuentro familiar con los Montaner, el intérprete de "Vida de rico" sorprendió a todos con una emotiva interpretación de la gaita zuliana "Sin rencor", compuesta por Neguito Borjas.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a Camilo, Ricardo Montaner, Ricky Montaner y Mauricio Montaner disfrutando de una velada llena de música y alegría. Con su carisma y talento característicos, Camilo entonó la letra de esta popular gaita, contagiando a todos los presentes con su pasión.

Con este gesto, Camilo no solo demuestra su respeto por la música venezolana, sino que también fortalece los lazos que lo unen a la familia Montaner, especialmente a su esposa Evaluna.

Noticia al Día / Familia Montaner