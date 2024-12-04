Rawayana cancela su gira por Venezuela

La banda Rawayana anunció, en horas de la noche de este martes 3 de diciembre, la cancelación de su gira por Venezuela.

"Cancelado nuestro Tour por Venezuela. Gracias a todos los involucrados por intentarlo. Así es como nos despedimos de nuestro país 🇻🇪… Nuestra música no está hecha para dividir.. PAZ…cambio y fuera", informó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Además, agradecieron al público venezolano "por hacer esos Sold Outs históricos". "Algún día nos volveremos a reunir".

Rawayana prometió seguir creando y compartiendo su música por el mundo, mientras que sus seguidores esperan con ansias nuevos proyectos que les permitan disfrutar de la esencia de la banda en un futuro más estable.

Noticia al Día / Rawayana en Ig