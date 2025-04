Rawayana y Gustavo Dudamel debutaron en el Festival de Coachella

La banda venezolana Rawayana debutó en Coachella con un concierto preparado a propósito para la ocasión, en el que quisieron "llevar una playa venezolana a California", dijo a EFE el vocalista, Alberto Montenegro.

En esta experiencia, que prometía ser caribeña, la banda venezolana se armó de un grupo de invitados como Danny Ocean para ofrecer un concierto que quisieron dedicar a los venezolanos.

"Este es un concierto que puede ver la gente por YouTube y a nosotros hace poco se nos canceló una gira en Venezuela, y estamos un poquito dedicándole esto a esa gente que no nos pudo ver, pero que nos va a poder ver ahora en Coachella dos fines de semana seguidos", agregó el vocalista.

En un contexto de división como el que presenta ahora el orden mundial, "la música y la cultura se tiene que enfocar en no perderse en esa polarización y seguir siendo bandera de que una canción o un cantante piense como piense cualquier persona, de que las ideas culturales sigan ahí, de que seamos más de hacer las cosas desde el amor y la unión que de la división", sentenció la banda.

Los miembros de Rawayana no fueron los únicos venezolanos en actuar en Coachella: el director de orquesta Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles se estrenó en el desierto de Indio congregando a una gran masa de curiosos para ver por primera vez en el festival a una orquesta sinfónica en acción.

Dudamel no defraudó con un ambicioso repertorio que abarcó desde clásicos como ‘The Ride of The Valkyries’ (‘Cabalgata de las Valquirias’) a la fusión de rap con la banda sonora de Jurassic Park o las interpretaciones de ‘Dumbai’ y ‘La que puede, puede’, junto a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

Noticia al Día/Información de EFE