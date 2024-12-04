Regalan brasier "talla grande" a Nelson Velázquez: Son muestras de cariño, en Venezuela tienen esa particularidad

El cantante vallenato Nelson Velásquez vivió un momento muy divertido durante su más reciente presentación en Maracaibo. En medio de la euforia del público, una fanática decidió expresarle su admiración de una manera muy particular: lanzándole un brasier al escenario.

Al recibirlo en la tarima, Nelson Velásquez señaló que este tipo de muestras de afecto son comunes en los conciertos venezolanos.

“La gente es muy apasionada y expresiva, y a veces estas muestras de cariño se salen de lo convencional. Yo lo tomo con mucho humor y agradezco el cariño de mi público”, afirmó el cantante.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de comentarios. Si bien algunos lo consideran una muestra de cariño extrema, otros lo ven como un gesto inapropiado.

Sin embargo, el artista vallenato tomó el incidente con humor y agradeció el gesto de su admiradora.

Noticia al Día / Mibucaravallenato en Ig