Regreso explosivo: Molotov celebra tres décadas en Caracas

La legendaria banda mexicana Molotov está de vuelta en Caracas para un concierto que promete ser inolvidable. El cuarteto conformado por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala se presentará el 16 de agosto en la Concha Acústica de Bello Monte, como parte de su gira "MOLOTOV TXXXR 30 ANIVERSARIO", celebrando tres décadas de trayectoria musical.

Este esperado show, a cargo de Cúsica, marca el regreso de la reconocida productora de espectáculos a la escena caraqueña. La banda promete una noche llena de energía, repasando sus grandes éxitos que los han convertido en un referente del rock latinoamericano, con temas como "Frijolero", "Voto Latino", "Amateur" y "Marciano".

Una Gira de Aniversario con Escalas Internacionales

Molotov no solo hará vibrar la capital venezolana, sino que llevará su potente directo por diversas ciudades del mundo, incluyendo paradas en Latinoamérica como Colombia, Ecuador, México y Argentina. La banda ha mantenido una presencia constante en importantes eventos musicales, participando recientemente en el Vive Latino 2025 y el Festival Cordillera 2024.

Entradas y Precios

Las entradas para este imperdible concierto ya están a la venta a través de Ticketplate, Cashea y en CUSICA Studios (Los Chorros, Caracas).

Primera etapa: Área General: $30 más impuestos y área VIP: $60 más impuestos

Segunda etapa (una vez agotada la primera): Área General: $40 más impuestos y área VIP: $70 más impuestos

Tercera y última etapa: Área General: $50 más impuestos y área VIP: $80 más impuestos

Noticia al Día / El Nacional

Pasante: Genassir León