Reina Sofía entrega el premio a la excelencia al venezolano Gustavo Dudamel

Doña Sofía cumplió ayer el primer de los compromisos que le han llevado a viajar a Nueva York. Tras celebrar…

Por María Briceño

Reina Sofía entrega el premio a la excelencia al venezolano Gustavo Dudamel
Doña Sofía cumplió ayer el primer de los compromisos que le han llevado a viajar a Nueva York. Tras celebrar junto a su familia, y sus amigos más cercanos, su cumpleaños 86.

El pasado domingo, la Reina puso rumbo a la Gran Manzana, donde este lunes 4 de noviembre, entregó el premio a la excelencia que concede el Queen Sophia Spanish Institute. Lo hacía con el telón de fondo de la tragedia provocada por la DANA, para la que ha donado 50 mil euros a través de la Fundación que lleva su nombre.

El viaje, inaplazable, celebra, por un lado, el 70º aniversario del Queen Sophia Spanish Institute de Nueva York, y, por otro, el trabajo y la excelente trayectoria profesional del director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel.

El Premio a la Excelencia que ha recogido de manos de la Reina valora su compromiso en ampliar el acceso a la música clásica a nuevas audiencias en todo el mundo, particularmente en comunidades desatendidas. También se reconoce la labor filantrópica que desarrolla a través de la Fundación Gustavo Dudamel, en la que también está implicada su mujer, la actriz española María Valverde.

En su discurso de agradecimiento, Dudamel dedicó el premio "al pueblo de España por su fortaleza", y recordó que la cultura española, "una inspiración durante toda mi vida que me ha permitido crecer como artista y como persona", posee un sentido de sabiduría, empatía y creatividad que le permite "encontrar la fuerza frente a las dificultades".

Un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la DANA marcó el comienzo de la gala, en la que al final de la misma se hizo entrega a cada uno de los asistentes de un sobre con el que poder hacer una donación para los damnificados que sería distribuida, posteriormente, por la Fundación Reina Sofía.

Gustavo Dudamely María Valverde residen en Los Ángeles, tras una breve estancia en Francia, donde Gustavo ejerció como director musical de la Ópera de París. Sobre la actriz, el músico afirma que "estoy enamoradísimo de María. Estamos muy felices, yo estoy orgullosísimo de ella, es una gran artista y nos compenetramos muy bien y la adoro, la amo. ¿Qué más puedo decir?".

Luis Olavarrieta asistió a la gala

El periodista Luis Olavarrieta, también asistió a la gala de la premiación, donde señaló que para é fue un placer poder ir.

"Fue un honor para mí asistir a la entrega, de la mano de la Reina Sofía, al premio a la excelencia a Gustavo Dudamel", dice el mensaje en su cuenta de Instagram.

Noticia al Día

