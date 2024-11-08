Revelan fecha del funeral de Liam Payne

La familia de Liam Payne ha confirmado que el funeral del cantante británico, fallecido el 16 de octubre, se llevará a cabo en Wolverhampton, su ciudad natal, dentro de diez días. Fuentes cercanas a la familia han asegurado que, aunque desean mantener la privacidad del evento, comprenden el interés público por la ceremonia.

Se espera que sus compañeros de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, asistan al funeral, así como su novia Kate Cassidy y el productor Simon Cowell, quienes estuvieron cerca de él durante sus últimos momentos.

Tres personas imputadas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires

En relación con la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, tres personas han sido imputadas por cargos graves. Un acompañante del cantante enfrenta acusaciones de "abandono de persona seguido de muerte", mientras que un trabajador del hotel y un proveedor de drogas están imputados por suministrar estupefacientes a Payne durante su estancia en el lugar.

Estos delitos pueden conllevar penas de hasta 15 años de prisión, según las autoridades argentinas.

Noticia al Día / TvAzteca