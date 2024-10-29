Ricardo Arjona anuncia el lanzamiento de los tres primeros sencillos de su próximo disco, ‘Seco’

El cantautor Ricardo Arjona anunció el lanzamiento para el próximo 22 de noviembre de los tres primeros adelantos de su próximo disco de estudio, ‘Seco’, que se espera vea la luz el próximo año.

A través de sus redes sociales, el guatemalteco dio a conocer la publicación en simultáneo de los sencillos ‘Despacio que hay prisa’, ‘Nirvana’ y ‘Todo termina’, que «ofrecen un adelanto del tono general del álbum, que promete una narrativa musical centrada en temas de vulnerabilidad y reflexión», según un comunicado de su oficina de representación en EE.UU..

El intérprete, quien en 2023 cerró una larga gira internacional y tras la cual dio a conocer que haría una pausa, desveló además la lista de los doce temas que contendrá el álbum, cuyo listado comienza con una canción titulada ‘Barcelona’.

El afamado artista ha descrito su próximo proyecto discográfico como «una propuesta introspectiva y personal», lo que se refleja en la imagen de portada del álbum que el cantante compartió con sus seguidores hace unos días.

La fotografía, que muestra a un Arjona niño junto a un arroyo, simboliza de algún modo «su regreso a las raíces», y para ello se apoya además en el apodo de infancia del intérprete, ‘Seco’, dice la nota.

«Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el SECO», señala el cantante, en el comunicado.

Noticia al Día/Información de EFE