Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

Ricardo Montaner anuncia regreso a los escenarios con tour por América y Europa en 2026

Tras varios años sin presentarse en vivo, el intérprete de los éxitos ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’ admitió en un comunicado que "un día me detuve, pero ya no puedo más", en referencia a la pausa que realizó en su carrera después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida

Por Andrea Guerrero

Ricardo Montaner anuncia regreso a los escenarios con tour por América y Europa en 2026
Foto: referencial
El cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner anunció este lunes su vuelta a los escenarios con la gira ‘El último regreso World Tour 2026’, que comenzará el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá más de veinte ciudades de América y Europa.

Tras varios años sin presentarse en vivo, el intérprete de los éxitos ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’ admitió en un comunicado que "un día me detuve, pero ya no puedo más", en referencia a la pausa que realizó en su carrera después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida.

La gira iniciará en Argentina, con conciertos en Buenos Aires y Córdoba, y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y buena parte de México, donde ofrecerá más de una decena de fechas entre abril y mayo.

Posteriormente se presentará en Ecuador, Perú y Chile, antes de continuar en agosto y septiembre por Estados Unidos y República Dominicana.

‘El último regreso’ busca celebrar el vínculo del artista con su público y repasar su trayectoria: "Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos", señaló.

Nacido en Argentina y criado en Venezuela, Montaner cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la industria y una discografía de 25 álbumes de estudio.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos los Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y a la Mejor Canción Tropical en 2021 por ‘Dios así lo quiso’, junto con Juan Luis Guerra.

El artista, de 68 años, fue distinguido también con el Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año por ‘Amén’ (2022), grabada con sus hijos Mau y Ricky, y Evaluna, y con el colombiano Camilo.

En 2024 recibió el galardón Latin American Music Awards Legacy por su trayectoria.

‘El último regreso World Tour 2026’ está previsto que se extienda por varias ciudades de Europa, incluyendo España, Francia e Italia, adelantó en el comunicado.

Noticia al Día / EFE

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

