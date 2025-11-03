Ricardo Montaner anuncia regreso a los escenarios con tour por América y Europa en 2026

El cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner anunció este lunes su vuelta a los escenarios con la gira ‘El último regreso World Tour 2026’, que comenzará el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá más de veinte ciudades de América y Europa.

Tras varios años sin presentarse en vivo, el intérprete de los éxitos ‘Me va a extrañar’ y ‘Tan enamorados’ admitió en un comunicado que "un día me detuve, pero ya no puedo más", en referencia a la pausa que realizó en su carrera después de cuatro décadas de actividad ininterrumpida.

La gira iniciará en Argentina, con conciertos en Buenos Aires y Córdoba, y continuará por Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia y buena parte de México, donde ofrecerá más de una decena de fechas entre abril y mayo.

Posteriormente se presentará en Ecuador, Perú y Chile, antes de continuar en agosto y septiembre por Estados Unidos y República Dominicana.

‘El último regreso’ busca celebrar el vínculo del artista con su público y repasar su trayectoria: "Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos", señaló.

Nacido en Argentina y criado en Venezuela, Montaner cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la industria y una discografía de 25 álbumes de estudio.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos los Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y a la Mejor Canción Tropical en 2021 por ‘Dios así lo quiso’, junto con Juan Luis Guerra.

El artista, de 68 años, fue distinguido también con el Premio Lo Nuestro a la Canción Pop del Año por ‘Amén’ (2022), grabada con sus hijos Mau y Ricky, y Evaluna, y con el colombiano Camilo.

En 2024 recibió el galardón Latin American Music Awards Legacy por su trayectoria.

‘El último regreso World Tour 2026’ está previsto que se extienda por varias ciudades de Europa, incluyendo España, Francia e Italia, adelantó en el comunicado.

Noticia al Día / EFE