Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky sorprende a los fanáticos al grabar en el Teatro Baralt de Maracaibo

A través de sus redes sociales, los hijos de Ricardo Montaner, sorprendieron a todos sus fanáticos con un video donde se les ve cantando su tema "Muriendo de Miedo" en el Teatro Baralt de Maracaibo, esta canción forma parte del álbum "Hotel Caracas".

La escena causó mucha emoción entre los internautas y diferentes artistas nacionales en los comentarios de su post, sin embargo, el final impactó a todos cuando su papá Ricardo Montaner apareció para también interpretar la canción.

Los artistas colocaron en la descripción del video: "Y un regalo al final", haciendo referencia la momento exacto en que su papá aparece al coro de la canción, al final cerraron con la frase: “¿Quedó, verdad?, porque no va a salir la otra".

Como ya se mencionó anteriormente, este tema musical forma parte de su álbum "Hotel Caracas", y de la cual iniciarán su primera gira en Estados Unidos bajo el nombre de "Hotel Caracas Tour".

