Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes 19 de septiembre su regreso a los escenarios con una gira nacional que promete reconectar al país con sus raíces musicales.

En rueda de prensa desde Maracaibo, el artista presentó su nuevo repertorio, donde fusionará géneros frescos sin abandonar el ritmo que lo ha mantenido vigente por décadas.

“Vienen tiempos nuevos, vienen cambios para bien, y estoy bastante agradecido con Dios porque hemos alcanzado cosas tremendas”, expresó emocionado. Su gira, titulada "Y de que volvernos a guarachas por Venezuela", es una declaración de amor a la música tradicional y una invitación a volver a lo auténtico.

El tour arranca el 26 de septiembre en Caracas, donde, aunque su estilo no sea tendencia, lo espera una comunidad zuliana ansiosa por reencontrarse con su música. Luego seguirá el 27 en Valencia, el 4 de octubre en Valera y Trujillo, para continuar por Barquisimeto, Ciudad Ojeda, Coro, y cerrar con broche de oro en Maracaibo el 10 de octubre.

Cada show será una experiencia de tres horas y media, con nuevas interpretaciones, invitados especiales y muchas sorpresas. “Vamos a volver a la guaracha, a reencontrarnos con nuestras raíces musicales”, dijo González en entrevista para Noticia al Día, dejando claro que su propuesta no busca competir con las modas, sino celebrar lo que nunca ha dejado de sonar en el corazón del pueblo.

Con esta gira, Roberto González no solo revive la guaracha, sino que la eleva como símbolo de identidad, resistencia y alegría, ritmo que a su juicio, a pesar de no ser la música del momento, es la que ha acompañado generaciones y sigue más viva que nunca.

