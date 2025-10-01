Schwarzenegger hace sonreír al papa León XIV al calificarle de «héroe» ambientalista

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger ha arrancado este miércoles una sonrisa al papa León XIV al calificarle de «héroe de acción» por su visión ambientalista, al coincidir en un foro sobre este tema organizado por el Vaticano.

«Me siento muy honrado por estar aquí junto a un héroe», elogió el actor apuntando y aplaudiendo al pontífice que se sentaba a su lado, en el marco de la conferencia internacional ‘Raising Hope for Climate Justice’ («Brindando esperanza por la justicia climática») en la localidad romana de Castel Gandolfo.

Las palabras del ‘Terminator’ del cine suscitaron la sonrisa del papa estadounidense y las risas del público que acudió a este foro.

«Ahora os estáis riendo porque quizá no parezca el típico protagonista de una película de acción, que suelen ser musculosos y llevan pistolas, pero para mi es un héroe porque en cuanto se convirtió en papa hizo que se pusieran paneles solares en lo alto de los edificios del Vaticano», sostuvo.

Y agregó: «Pensad en ello. Esto hará que el Vaticano sea uno de los primeros países en lograr la neutralidad (de emisiones)».

Schwarzenegger asistió a esta conferencia organizada para celebrar el décimo aniversario de la encíclica medioambiental ‘Laudato Si’ (2015) del papa Francisco para animar la lucha internacional contra la crisis climática y la contaminación.

En este sentido, recordó que durante sus 7 años como gobernador de California trabajó con el resto de partidos para «poner en marcha las leyes ambientalistas más rígidas» de la historia de ese estado.

De este modo, dijo, California redujo en un 25 % sus emisiones de gases de efecto invernadero y aumentaron el peso de la energía renovable del 19 al 70 %, aseguró.

«No ha sido fácil. Había quien decía que no se podía hacer, que era imposible, que habríamos arruinado la economía… pero hace muchos años, cuando era culturista y actor aprendí a no escuchar jamás a quienes dicen que no es posible», aseveró.

Por eso, concluyó con un llamamiento para que el mundo trabaje «junto» para acabar con la contaminación.

«Dios nos ha puesto sobre este planeta y debemos dejarlo mejor. Pongámonos a trabajar», instó.

León XIV, elegido papa el pasado 8 de mayo, ha respaldado la encíclica medioambiental de su antecesor, señalando que «enseñó a escuchar el doble grito de la Tierra y de los pobres».

Así, al poco de su elección, acudió al centro de transmisión de Radio Vaticana en la localidad romana de Santa María di Galera para supervisar y revalidar el proyecto de energía agrovoltaica ideado por Francisco para proveer al Vaticano.

Noticia al Día / EFE