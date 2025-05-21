Se cumple un año desde la partida física del vallenatero Omar Geles

Este 21 de mayo se cumple un año del fallecimiento de Omar Geles, uno de los más grandes exponentes del vallenato contemporáneo. El artista nacido en 1967, murió en Valledupar a los 57 años tras sufrir una falla cardíaca.

Geles fue más que un intérprete. Fue autor de decenas de éxitos que aún suenan en las emisoras y en las celebraciones populares. Su talento para componer, su autenticidad en el escenario y su pasión por el vallenato lo convirtieron en una figura esencial dentro del género.

Durante su trayectoria, Omar Geles compuso éxitos para reconocidos intérpretes del vallenato como Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Jorge Celedón y Peter Manjarrés, entre muchos otros. Fue fundador del grupo Los Diablitos, con el que marcó toda una época, y posteriormente desarrolló una carrera en solitario que lo mantuvo vigente hasta el final.

