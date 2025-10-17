Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Disney es mundialmente conocida como la máquina de sueños que desde hace más de un siglo se ha encargado de brindar historias de ensueño a las distintas generaciones y el 16 de octubre se cumplieron 102 años de historias mágicas.

Hace mucho tiempo atrás, cuando la idea de crear mundos mágicos que pusieran una sonrisa en la cara de las personas era solo un sueño enrevesado, Walt Disney, junto a su hermano Roy, decidieron firmar los documentos que dieron pie a la creación del estudio, en ese momento llamado “Disney Brothers Studio”.

La última página del contrato con la firma de Walt Disney. Foto: Cortesía.

Lo que en un principio fue un intento de vivir de lo que los apasionaba terminaría por convertirse en más de 100 años de aventuras. “Gracias a su primer acuerdo, Walt y Roy Disney pudieron producir y distribuir una serie de dibujos animados mudos, las Comedias de Alicia. Esto abrió las puertas al desarrollo y la producción de 100 años de magia Disney que han cautivado al mundo entero”, comparte Rebecca Cline, directora de los Archivos Walt Disney.

Proyectos

Y es que el primer proyecto de la “Disney Brothers Studio” vería la luz en el año 1924, después de que Ubbe Iwerks se uniera al estudio, lo que le permitió a Walt dedicarse a su pasión: la creación de personajes, guiones y a la dirección. Este proyecto serían las “Comedias de Alicia”, una combinación entre actores y animación que cautivó inmensamente al público.

Cortometraje Alice Gets Stung (1925).

El éxito del estudio sería notorio cuando se volvió una necesidad cambiar de local a causa de la falta de espacio, y este cambio trajo consigo la incorporación del nombre que actualmente conocemos como “Walt Disney Studio”.

Obstáculos

Aunque con sus reveses y traiciones, como cuando uno de los principales clientes del estudio decidió quedarse con los derechos del personaje creado por Walt llamado "el conejo Oswald", Walt Disney Studio se mantuvo firme y tomó la decisión de prescindir de intermediarios entre él y sus creaciones.

Cortometraje Plane Crazy (1928). Foto: Cortesía.

Sería después de aquella traición cuando, durante un viaje a Nueva York, Disney concebiría al personaje estrella de la marca, al que en un principio llamó Mortimer, aunque por sugerencia de su esposa acabaría llamando Mickey, que tendría su primera aparición el 15 de mayo de 1928 en el cortometraje mudo “Plane Crazy”.

Con inicios difíciles y antecedentes de muchos tropiezos, el imperio de Disney tiene una historia de caer y volverse a levantar, siendo la innovación y el deseo de trabajar lo que convertiría a un pequeño proyecto en un fenómeno global.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día