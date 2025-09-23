Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Un video que muestra a María del Refugio Abarca Villaseñor, cariñosamente conocida como “doña Cuquita” viuda del legendario ícono de la música ranchera Vicente Fernández, compartiendo un beso con un hombre durante un concierto de su hijo, Alejandro Fernández, en el MGM Grand de Las Vegas, se volvió viral y generó gran repercusión en redes sociales.

En las imágenes, la matriarca de la dinastía Fernández aparece muy cercana a un hombre de avanzada edad, generando miles de comentarios y especulaciones.

En el video, ambos se abrazan con afecto y, según algunos usuarios, incluso se dan un beso en la boca. La escena, captada por cámaras del público y luego difundida masivamente, provocó una ola de reacciones: desde quienes celebraban que doña Cuquita “estrenara pareja” tras la muerte de “Chente”, hasta quienes cuestionaban el gesto por considerarlo inapropiado.

Fue el propio Vicente Fernández Jr., hijo de doña Cuquita, quien aclaró el malentendido. A través de un video compartido por la periodista Flor Rubio, Vicentico confirmó que el hombre que acompañaba a su madre no era un pretendiente, ni un desconocido, sino Javier Abarca Villaseñor, hermano de doña Cuquita, de 92 años de edad.

El Muero al pozo y el vivo al gozo😂



Doña Cuquita viuda de Vicente Fernández estrenado novio a sus 79 años y tú NADOTA😂😂😂😂 pic.twitter.com/lzPKUOM5z3 — La Abuela García®™ (@rthur013) September 22, 2025

Lee también: Alejandro Fernández aclara los rumores acerca de su orientación sexual

Noticia al Día/Información de La Opinión