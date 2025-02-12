Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Segunda temporada de “Cien años de soledad” ya está en rodaje

Su estreno, fue un éxito y se posicionó como la producción más vista en Colombia y varias regiones de Latinoamérica

Por María Briceño

Segunda temporada de “Cien años de soledad” ya está en rodaje
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En 2024, Netflix llevó a cabo el proyecto de adaptar “Cien años de soledad" a una serie de televisión.

Desde su estreno, fue un éxito y se posicionó como la producción más vista en Colombia y varias regiones de Latinoamérica. Además, recibió numerosas reseñas positivas, consolidándose como un fenómeno tanto para la crítica como para el público.

La producción representó un desafío, ya que adaptar la obra sin perder su esencia es una tarea compleja, especialmente tratándose de “Cien años de soledad”, una novela única y difícil de trasladar a la pantalla. Incluso en vida, García Márquez rechazó en múltiples ocasiones llevar su historia al cine. Sin embargo, la primera temporada fue muy elogiada por mantenerse fiel al texto original y por la impresionante recreación visual de Macondo.

Tras el éxito, Netflix anunció que la segunda temporada ya está en rodaje. Esta nueva entrega explorará las generaciones futuras de la familia Buendía, centrándose en la cuarta descendencia y en los esfuerzos de Aureliano Buendía. Además, se reveló que la dirección estará a cargo de Laura Mora y Carlos Moreno, quienes aseguran que la serie está "en las mejores manos" para concluir la historia.

En cuanto al elenco, también habrá modificaciones. Marleyda Soto y Claudio Cataño continuarán en los papeles de Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía. Sin embargo, se sumarán nuevos actores para interpretar personajes emblemáticos, entre ellos Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres y Emiliano Pernía, entre otros.

Aún se desconoce la fecha exacta de estreno, pero Netflix confirmó que seguirá siendo una producción exclusiva de la plataforma. Laura Mora expresó que ha sido un reto comprender las diferencias entre el lenguaje literario y el audiovisual, destacando que "algunos elementos son inadaptables". No obstante, las expectativas tras la primera temporada son altas y se espera que la adaptación siga siendo fiel a la emblemática novela.

Lee también:Hace cien años “reventó” El Barroso

Noticia al Día con información de El Salvador

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Estar sin celular por 72 horas produce inquietud, ira o dificultad para concentrarse, según investigadores

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Eduard Bello sentenció el triunfo de Universidad Católica ante Unión Española

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Presentaron “El Cohete” Maracucho de Augusto Pradelli

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sector avícola garantiza abastecimiento nacional y estabilidad en los precios

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Sureñas pegó primero en la final de sóftbol femenino de la Copa Proyecto Deporte Soy

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Perdió la vida al lanzarse de un autobús en marcha que se estaba incendiando

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Neymar se lesiona nuevamente en vísperas de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

Rockies de Colorado es el primer equipo eliminado de la temporada en las Grandes Ligas

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

La Vinotinto en alerta tras lesión de dos jugadores a pocos días de las Eliminatorias

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Daniel Palencia llegó a los 20 rescates de temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Noticias Relacionadas

Al Dia

Atletas venezolanos llegan al país tras participación en los Juegos Panamericanos Junior

Venezuela ocupó el noveno lugar del medallero general, superando la pasada edición

Al Dia

Al menos ocho personas resultaron heridas este fin de semana por accidentes de tránsito en el Zulia

Las autoridades de tránsito han implementado campañas de concientización, sin embargo, los accidentes continúan
Al Dia

Concejo Municipal de Maracaibo formalizó diez ordenanzas clave para el desarrollo local

Con la participación de representantes del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, este lunes 25 de…
Al Dia

"Es la excusa ficticia de la extrema derecha": Gustavo Petro dice que el Cartel de los Soles no existe

El mandatario colombiano aseguró que el paso de cocaína por Venezuela está controlado por el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025