Segunda temporada de “Cien años de soledad” ya está en rodaje

En 2024, Netflix llevó a cabo el proyecto de adaptar “Cien años de soledad" a una serie de televisión.

Desde su estreno, fue un éxito y se posicionó como la producción más vista en Colombia y varias regiones de Latinoamérica. Además, recibió numerosas reseñas positivas, consolidándose como un fenómeno tanto para la crítica como para el público.

La producción representó un desafío, ya que adaptar la obra sin perder su esencia es una tarea compleja, especialmente tratándose de “Cien años de soledad”, una novela única y difícil de trasladar a la pantalla. Incluso en vida, García Márquez rechazó en múltiples ocasiones llevar su historia al cine. Sin embargo, la primera temporada fue muy elogiada por mantenerse fiel al texto original y por la impresionante recreación visual de Macondo.

Tras el éxito, Netflix anunció que la segunda temporada ya está en rodaje. Esta nueva entrega explorará las generaciones futuras de la familia Buendía, centrándose en la cuarta descendencia y en los esfuerzos de Aureliano Buendía. Además, se reveló que la dirección estará a cargo de Laura Mora y Carlos Moreno, quienes aseguran que la serie está "en las mejores manos" para concluir la historia.

En cuanto al elenco, también habrá modificaciones. Marleyda Soto y Claudio Cataño continuarán en los papeles de Úrsula Iguarán y el coronel Aureliano Buendía. Sin embargo, se sumarán nuevos actores para interpretar personajes emblemáticos, entre ellos Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres y Emiliano Pernía, entre otros.

Aún se desconoce la fecha exacta de estreno, pero Netflix confirmó que seguirá siendo una producción exclusiva de la plataforma. Laura Mora expresó que ha sido un reto comprender las diferencias entre el lenguaje literario y el audiovisual, destacando que "algunos elementos son inadaptables". No obstante, las expectativas tras la primera temporada son altas y se espera que la adaptación siga siendo fiel a la emblemática novela.

Lee también:Hace cien años “reventó” El Barroso

Noticia al Día con información de El Salvador