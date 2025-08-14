Jueves 14 de agosto de 2025
Shakira cancela su concierto del 26-Sep en República Dominicana

El concierto cancelado forma parte de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’

Por María Briceño

Shakira cancela su concierto del 26-Sep en República Dominicana
Foto: Agencia
Este jueves 14 de agosto, la cantante colombiana Shakira, canceló su concierto programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, según anunció la promotora del espectáculo.

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el 2 de abril, se aplazó al mes de septiembre, pero finalmente se suspendió "debido a circunstancias fuera del control" de la organización, señaló la promotora en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que está trabajando para confirmar una nueva fecha que será anunciada lo antes posible.

Además, indicó que se realizará el reembolso de los boletos de forma automática y agradecieron al público dominicano por su «comprensión y apoyo incondicional».

El concierto cancelado forma parte de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, con la que la cantante colombiana se ha presentado con éxitos en las ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.

Lee también: Shakira llegó a Barranquilla pero no pudo asistir al recibimiento de sus fans: Se trasladó directo al hospital donde estaba internado su padre

Noticia al Día/Información de EFE

