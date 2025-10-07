Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Shakira celebra 30 años de su icónico álbum "Pies Descalzos"

‘Pies descalzos’ está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales

Por María Briceño

Shakira celebra 30 años de su icónico álbum
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hace exactamente tres décadas, el 6 de octubre de 1995, Shakira lanzó ‘Pies descalzos’, álbum que transformó su carrera y la proyectó al estrellato internacional con una propuesta que combinó pop-rock y sonidos latinos para consolidarla como una de las voces más originales de la música en español.

Grabado entre Bogotá y Miami, el álbum, tercero de su carrera tras ‘Magia’ (1991) y ‘Peligro’ (1993), marcó un antes y un después en la escena musical colombiana, convirtiéndose en el primero en vender más de un millón de copias en el país.

Con once canciones escritas por la propia artista, ‘Pies descalzos’ ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a una Shakira compositora, poeta e intérprete, recordó hoy la casa disquera Sony Music en un comunicado.

De este álbum surgieron temas icónicos como ‘Estoy aquí’, ‘Antología’, ‘Dónde estás corazón’ y ‘Se quiere, se mata’, que ingresaron al listado Top Latin Songs de Billboard y la posicionaron como una de las figuras más prometedoras de América Latina.

Un año después, en 1997, Shakira publicó ‘The Remixes’, una versión del disco que incluyó adaptaciones en portugués y nuevas mezclas de varios de sus éxitos.

Actualmente, ‘Pies descalzos’ está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales, y es el tercero más vendido de su carrera, con más de 4,3 millones de copias a nivel mundial, solo detrás de ‘Laundry Service’ (2001) y ‘Fijación Oral Vol. 1’ (2005).

Shakira retomará la ruta latinoamericana de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Colombia el 25 de octubre con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

Lee también: Shakira anuncia una nueva canción llamada "Acróstico"

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Revelan detalles inéditos de la exhumación de José Gregorio Hernández

Revelan detalles inéditos de la exhumación de José Gregorio Hernández

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos:

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Shakira celebra 30 años de su icónico álbum "Pies Descalzos"

‘Pies descalzos’ está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales
Internacionales

Liberan a 27 latinoamericanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Sumud

Israel liberó este martes, 7 de octubre a 27 latinoamericanos, que participaron en la Flotilla Sumud que intentó, sin éxito,…
Nacionales

Patria inicia el pago 100 % Amor Mayor

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de la plataforma
Entretenimiento

¡Un tesoro de siglos! El venezolano Pablo Agudo López recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025