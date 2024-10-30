Shakira invita a sus fans a crear el setlist de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran"

La artista colombiana Shakira ha decidido dar un giro innovador en su próxima gira mundial, "Las Mujeres Ya No Lloran", al ofrecer a sus fanáticos la oportunidad de elegir las 30 canciones que se interpretarán en cada concierto.

La locutora y creadora de contenido, Beatriz Batita González, considera que busca conectar de manera más directa con su audiencia.

Durante una conversación, González destacó la relevancia de esta estrategia en un mundo donde las redes sociales permiten un feedback instantáneo. «Es una forma inteligente de adaptarse a las expectativas de un público diverso que ha seguido a Shakira a lo largo de su prolífica carrera», comentó.

La artista, que celebra más de 30 años en la música, tiene un extenso catálogo que incluye éxitos de diferentes épocas, lo que añade un reto adicional al crear el setlist. «Desde su debut con Pies Descalzos hasta sus éxitos más recientes, es vital satisfacer las demandas de una audiencia que incluye varias generaciones», añadió González.

Shakira ha invitado a sus seguidores a votar por sus canciones favoritas, lo que permitirá que las más solicitadas sean parte del repertorio. Esta estrategia no solo busca complacer a los fans, sino también resaltar la importancia de su trayectoria musical.

Lee también: Shakira le responde a Piqué tras hablar sobre su separación

Noticia al Día/Información de Mundo Unión