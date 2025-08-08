Shakira invitó a la venezolana María Gabriela de Faría a su concierto en Los Ángeles

La actriz venezolana María Gabriela de Faría, quien se encuentra en la cima de la fama, por su papel en la película de DC "Supermenan", desbordó emociones tras asistir al concierto de la cantante colombiana de Shakira, en Los Ángeles.

La criolla tuvo el honor de ser invitada por la icónica cantante colombiana, con quien se tomó divertidas fotografías después del show.

A través de sus historias en Instagram, De Faría compartió su entusiasmo y varios momentos del evento. “El martes fue increíble, mamá, lo he logrado”, escribió la joven actriz, reflejando su alegría por vivir una experiencia tan especial. También bromeó sobre cómo no pudo evitar relatarle todos sus “cuenticos”, a pesar de que Shakira estuviera exhausta tras darlo todo en el escenario.

El concierto se llevó a cabo el pasado martes 5 de agosto, después de que Shakira reprogramara su presentación originalmente pautada para el 20 de junio. La espera se debió a problemas de seguridad y las protestas que se desataron en la ciudad, impulsadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lee también: Actriz venezolana María Gabriela de Faría protagoniza “Romanticizing Monsters”

Noticia al Día/Información de Agencia