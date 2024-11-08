Shakira vuelve a poner voz al personaje de Gazelle en la cinta de animación ‘Zootopia 2’

La cantante colombiana Shakira volverá a ponerle voz a Gazelle en la cinta de animación ‘Zootopia 2’, que se estrenará en cines el próximo 26 de noviembre, es decir durante los festivos en EE.UU. de Acción de Gracias.

"Gazelle regresa a ‘Zootopia 2’. Así es. Gazelle ha regresado y tiene una nueva apariencia, una nueva canción y, por supuesto, nuevos movimientos de baile", confirmó este viernes la cantante en su cuenta de Instagram.

Shakira, quien con su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ aspira al Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino, participó en la primera entrega de esta cinta de animación, estrenada en 2016 y que además de ser un éxito de taquilla ganó el Óscar a mejor película de animación.

La película, así como su próxima secuela, está ambientada en un mundo de animales antropomórficos y tiene como protagonistas a la conejo Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman).

Zootopia 2 está escrita y dirigida por Byron Howard y Jared Bush.

Shakira comenzará en febrero del próximo año una gira mundial que se desarrollará en estadios e iniciará en Río de Janeiro (Brasil) y proseguirá por Latinoamérica.

En mayo de 2025 comenzará el tramo norteamericano del tour.

