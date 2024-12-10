Silvestre Dangond y Juanes rindieron homenaje a Omar Geles en Miami

Silvestre Dangond cerró su exitosa gira por Estados Unidos con un emotivo concierto en Miami, donde la música se unió al recuerdo del fallecido compositor Omar Geles.

El evento, cargado de sentimientos, se convirtió en un homenaje al legado de Geles, uno de los grandes exponentes del vallenato. La sorpresa de la noche fue la participación de Juanes, quien subió al escenario para rendir tributo al maestro.

Juntos, Dangond y Juanes interpretaron “Los caminos de la vida”, uno de los temas más representativos de Geles, una canción que el público coreó con gran emoción. La interpretación no solo conmovió a los asistentes, sino que también subrayó la profunda influencia que el compositor tuvo en el vallenato y su impacto en la música latinoamericana.

El concierto en Miami no solo cerró una gira llena de éxitos, sino que también reforzó el vínculo especial entre Silvestre y sus seguidores. Con una voz quebrada por la emoción, Dangond expresó: “Esta noche no solo cantamos, también recordamos y honramos. Omar siempre estará con nosotros a través de sus canciones”.

