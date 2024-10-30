Sistema de Orquesta brilla en Times Squares

Un momento histórico se vive en el tricolor. Una valla del Sistema de Orquestas de Venezuela se enciende en Times Square, Nueva York, y se hace viral, hecho que deslumbra a turistas, criollos y neoyorquinos por igual.

Esta impresionante exposición no solo resalta el talento artístico de Venezuela, sino que también llena de orgullo a su pueblo, en un momento en el cual la música clásica resuena más que nunca, gracias al trabajo que se ha realizado para mantenerla activa generación tras generación.

Este destacado acontecimiento coincide con la inminente participación de la orquesta en los Latin Grammy, programados para el próximo 14 de noviembre.

En esta prestigiosa ceremonia, la orquesta competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica con su obra "Credo", compuesta por el talentoso Fernando Escalona y dirigida por el reconocido Christian Chávez. Esta obra maestra forma parte de un álbum que ha capturado la esencia de la música clásica venezolana.

La grabación de "Credo" tuvo lugar en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas, un espacio emblemático que ha sido fundamental en la formación de jóvenes músicos en el país. Este proyecto contó con la colaboración de destacados productores, ingenieros y músicos, quienes se unieron para dar vida a un álbum que destaca la riqueza sonora y la herencia cultural de Venezuela.

Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, habló sobre el tema con el cual compiten en los Latin Grammy. "Este es un reconocimiento al trabajo arduo y la dedicación de todos nuestros músicos y el equipo que trabaja detrás de cada nota. Venezuela tiene un legado musical profundo, y queremos que el mundo lo escuche".

“Esta obra tiene muchos elementos que desde el principio fueron pensados de esa forma para crear una experiencia más allá de una sala de conciertos, una obra maestra que deberá muy pronto ser tocada por todas las orquestas del mundo, impacta e impresiona desde el primer momento”, continúa Méndez.

La viralización de la valla en Times Square y la nominación a los Latin Grammy son pruebas de que la música de Venezuela trasciende fronteras y une a las personas a través de la armonía y el talento. En un mundo que a menudo enfrenta divisiones, la música se erige como un puente que conecta corazones y culturas. Con estas iniciativas, Venezuela no solo está bien posicionada, sino que también irradia felicidad y esperanza al mundo.

