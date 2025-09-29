Soda Stereo regresa con su formación original: Cerati estará presente “más que como un holograma”

La legendaria banda argentina Soda Stereo ha confirmado su esperado regreso a los escenarios con su formación original: Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati.

El anuncio, que ha sacudido a fanáticos en toda Latinoamérica, revela que Cerati estará presente en el espectáculo de una forma “mucho más que un holograma”, según señala el comunicado oficial.

El show, titulado “Soda Stereo Ecos”, se celebrará el próximo 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, y hasta ahora será una presentación única. A diferencia de la gira “Gracias Totales” —donde Cerati aparecía en pantallas acompañado por artistas invitados— esta nueva propuesta promete una experiencia más inmersiva y emocional, con tecnología que busca trascender lo visual y conectar con la esencia del músico.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores celebran el reencuentro de una de las bandas más influyentes del rock en español. Aunque no se han revelado más fechas ni detalles técnicos sobre la participación de Cerati, se espera que el evento marque un hito en la historia de los espectáculos musicales en la región.

Las entradas estarán disponibles próximamente y se anticipa una alta demanda tanto local como internacional.

Noticia al Día / Soda Stereo en Ig.