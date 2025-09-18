Stephany Abasali parte a Miami para continuar con su preparación rumbo al Miss Universo 2025

Miss Venezuela 2024, Stephany Abasilu, partió la mañana de este jueves 18 de septiembre a Miami, Estados Unidos, para continuar con su preparación rumbo al certamen más importante del año, el Miss Universo, que se llevará a cabo en noviembre en Tailandia.

La criolla, de 25 años, fue despedida por los fanáticos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. La joven expresó sentirse “muy emocionada, lista para comenzar este nuevo trayecto” y manifestó su agradecimiento “con toda mi Venezuela. Los llevo en el pecho y en el corazón”.

“Este ha sido un año lleno de preparación, de un poquito de todo lo que ha contribuido a lo que soy hoy, a la representante de mi país, y voy con todo el amor del mundo a seguir preparándome afuera, porque no solamente es aquí, sino a nivel internacional, para llegar con todo a esa concentración en Tailandia", señaló.

Noticia al Día