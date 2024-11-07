Stranger Things anunció su quinta y última temporada para el 2025

Este miércoles, "Stranger Things", una de las series más queridas de Netflix, confirmó que su quinta y última temporada se estrenará en 2025, aunque aún no se ha divulgado una fecha específica.

A través de sus redes sociales, la producción, que sigue las aventuras de un grupo de niños enfrentándose a una entidad de otra dimensión, presentó también la guía de episodios final. “En otoño de 1987, comienza una última aventura”, se escucha en un video compartido en Instagram, acompañado por la icónica banda sonora de la serie. En este contexto, se desarrollará la batalla final contra Vecna, el antagonista principal.

Ambientada en el ficticio pueblo de Hawkins, la nueva temporada constará de ocho episodios. El primero llevará por título ‘The Crawl’ (La misión), seguido por ‘The Vanishing of’ (La desaparición de). Los episodios tres, cuatro y cinco se llamarán ‘The Turnbow Trap’ (La trampa de Turnbow), ‘Sorcerer’ (Hechicero) y ‘Shock Jock’ (Electrochoque), respectivamente.

Los tres episodios finales que concluirán la historia que comenzó en julio de 2016 se titulan: ‘Escape from Camazotz’ (La huida de Camazotz), ‘The Bridge’ (El Puente) y ‘The Rightside Up’ (Este lado).

Es importante recordar que la cuarta temporada se lanzó a mediados de 2022 y dejó a los fans con un desenlace trágico para varios personajes, incluyendo a Eddie Munson y Max Mayfield, quien terminó en estado crítico tras el enfrentamiento con Vecna.

Se espera que pronto se publique el tráiler de esta última temporada junto con la fecha exacta del lanzamiento en Netflix.

