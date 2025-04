‘Terrifier 3’ superó a ‘Joker’ y se llevó el primer puesto en taquilla

Las opciones en la cartelera cinematográfica de este fin de semana incluyeron a Joaquin Phoenix como el Guasón, una película sobre Donald Trump, una historia de origen de “Saturday Night Live” e incluso a Pharrell Williams como un Lego. Al final, todas fueron derrotadas por un payaso armado con un hacha.

“Terrifier 3”, una película sangrienta y de bajo presupuesto de la pequeña distribuidora Cineverse, encabezó la taquilla del fin de semana con 18,3 millones de dólares, según las estimaciones del domingo. La película, una secuela de “Terrifier 2” de 2022 (15 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo), trae de vuelta al asesino Art the Clown (David Howard Thornton) y lo deja suelto, disfrazado de Papá Noel, en una fiesta de Navidad.

El hecho de que “Terrifier 3” haya superado notablemente las expectativas y superado tanto a los grandes estudios como a los aspirantes a los premios solo fue posible gracias al desastre de “Joker: Folie à Deux”. Después de que la secuela de “Joker” de Todd Phillips, protagonizada por Phoenix y Lady Gaga, tuviera un comienzo muy disminuido el fin de semana pasado (y una calificación de “D” en CinemaScore por parte del público), el estreno de Warner Bros. Cayó un asombroso 81% en su segundo fin de semana, recaudando sólo 7,1 millones de dólares.

Para una película de superhéroes, una caída así no tiene precedentes. Decepciones como “The Marvels”, “The Flash” y “Shazam Fury of the Gods” lograron mejores segundos fines de semana. Un rechazo tan masivo por parte del público y la crítica es particularmente inusual para una secuela de un éxito masivo como “Joker” de 2019. Esa película, también de Phillips y Phoenix, recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo, contra un presupuesto de 60 millones de dólares.

La secuela fue más cara, costó unos 200 millones de dólares. Eso significa que “Joker: Folie à Deux” está destinada a ser un desastre de taquilla. A nivel mundial, ha recaudado 165,3 millones de dólares en ventas de entradas.

“Este fin de semana es un caso excepcional”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore.

“Si le hubieras preguntado a alguien hace un mes o incluso hace una semana: ¿’Terrifier 3′ sería la película número uno entre todas estas películas de grandes estudios y candidatas a premios? Tener una película como esta en cartelera solo demuestra que el público es el árbitro definitivo de lo que gana en taquilla”.

Noticia al Día/AP