The Best Chef Awards anunció en su octava edición los ganadores de los reconocimientos de 2024. Este año, cinco cocineros venezolanos figuran entre los 550 galardonados de 61 países y 6 continentes.

El evento internacional, que se celebra en Dubái entre este miércoles 6 y el sábado 9 de noviembre, destacó a los criollos. Dos de ellos tienen sus restaurantes en Venezuela, mientras que tres brillan fuera de sus fronteras.

El premio mayor de la competencia fue para el chef danés Rasmus Munk, del restaurante Alchemist. El segundo lugar lo obtuvo el español Albert Adriá, de Enigma en Barcelona, y el tercero, otro danés, Eric Vidgaard.

Munk destronó al español Dabiz Muñoz, quien ganó el título durante los últimos tres años.

Un The Best Chef Awards «venezolanizado»

Iván García, chef de El Bosque Bistró y director de Kilómetro Venezuela, Carlos García, chef ejecutivo de Leku en Miami y de Alto Restaurante, Issam Koteich de Cordero y Ricardo Chaneton, de Mono Restaurante, ubicado en Hong Kong y ganador de una estrella Michelin, fueron reconocidos con un cuchillo cada uno, siendo calificado de «excelente» su trabajo frente a los fogones, según lo establecido en el nuevo reglamento del concurso.

Por su parte, Juan Luis Martínez, el venezolano al frente de Merito Restaurante, en Lima, Perú, recibió la distinción de dos cuchillos por ofrecer «una experiencia de clase mundial», como define la organización el trabajo de quienes se ubican en esta categoría.

Más inclusión, más gastronomía

Esta octava edición marcó un cambio en el modelo de premiación y votación «más amplia e inclusiva, destacando una gama diversa de talentos y permitiendo la creación de una guía integral de chefs globales para logros y experiencia en gastronomía en todo el mundo», dice The Best Chef Awards.

Es así como se entregaron 550 galardones: 97 premiados con tres cuchillos, 177 con dos y 276 con uno, categoría entre la que se encuentran cuatro de los cinco cocineros venezolanos premiados.

Lee también: Gabriel Coronel presume las mejores arepas en Top Chef VIP 3: conmovió a la audiencia, ganó la inmunidad y la ventaja secreta

Noticia al Día/Información de El Nacional

