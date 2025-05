Todo lo que tienes que saber sobre la Met Gala 2025

Este lunes 5 de mayo, se llevará a cabo la Met Gala 2025, donde celebridades se darán cita en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que este año gira en torno al tema "Superfine: Tailoring Black Style", una propuesta que celebra el dandismo negro.

¿Cuál es la temática del año?

La inspiración proviene del libro «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity« (2009), escrito por Monica L. Miller. Esta será la primera vez desde 2003 que la MET Gala pondrá el foco principalmente en la moda masculina, un giro que se verá reflejado también en el código de vestimenta: “Tailored For You” (“Hecho a tu medida”), guiño al traje sastre.

“El dandismo puede parecer frívolo, pero a menudo representa un desafío o una trascendencia de las jerarquías sociales y culturales”, explicó Miller en un comunicado del Met. “Plantea preguntas sobre identidad, representación y movilidad en relación con la raza, la clase, el género, la sexualidad y el poder”.

El dandismo no solo será el concepto rector de la gala de esta noche, sino también de la exposición paralela del Instituto del Vestuario en el Met, que se inaugurará el próximo 10 de mayo y permanecerá abierta al público hasta el 26 de octubre. Como cada año desde 1995, Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, encabeza la organización del evento y colabora en la selección de la codiciada —y reservada— lista de invitados, que no se revela sino hasta el inicio de la gala.

¿A qué hora es la Met Gala?

Las llegadas comenzarán a las 4:30 p. m., aunque la alfombra roja oficialmente se extiende de 5:00 a 7:00 p. m. Algunas celebridades suelen llegar casi al cierre, así que vale la pena quedarse hasta el final.

La exclusiva lista de invitados

La lista completa de invitados se mantiene en secreto hasta la noche del evento, lo que convierte cada llegada en una sorpresa. No obstante, hay celebridades que suelen aparecer año tras año, como Zendaya, Rihanna o miembros de la familia Kardashian-Jenner.

Aunque Vogue no ha confirmado aún los nombres de los asistentes, el Met anunció que varias figuras del mundo de la música, el cine, la literatura, el arte y el deporte integran el comité anfitrión de esta edición: André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Grace Wales Bonner, Simone Biles, Jonathan Owens, Jordan Casteel, Dapper Dan, Doechii, Ayo Edebiri, Edward Enninful, Jeremy O. Harris, Branden Jacobs-Jenkins, Tyla, Usher y entre otros.

Noticia al Día con información de Cosas