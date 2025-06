Todo lo que tuvo que hacer Claudio Cataño para recrear al solitario y melancólico Aureliano Buendía de Cien años de soledad

El actor colombiano Claudio Cataño ha revelado en una entrevista con CNN Español los meticulosos detalles detrás de su transformación física para dar vida al icónico coronel Aureliano Buendía en la adaptación de Netflix de "Cien años de soledad".

Cataño, consciente de que su apariencia inicial no coincidía del todo con la del personaje descrito en la obra de Gabriel García Márquez, recurrió a la ayuda de una experta en maquillaje para lograr una evolución creíble en pantalla.

"Llegué desde la etapa de adulto y fui bajando, me transformé", explicó el actor. El proceso incluyó cambios graduales, como el uso de lentes de contacto, la eliminación del cabello y una transformación constante de la barba a lo largo de las escenas. "Me quitaron el pelo, además llegué de barba, luego cortamos la escena y llegué y la me afectó, me organizó, me dejó los bigotes", detalló Cataño.

Más allá de los aspectos físicos, el actor también profundizó en la psicología del personaje. "Quería evitar el desencanto de ese personaje, quería evitar la pérdida", afirmó. Cataño destacó la importancia de transmitir la constante sensación de pérdida que caracteriza al Coronel Buendía, quien a lo largo de su vida experimenta una sucesión de pérdidas tanto materiales como personales.

"La pérdida encuentra una idea y una soberbia infame e infinita para poder sobrevivir", reflexionó el actor. Esta frase encapsula la compleja personalidad del personaje, quien a pesar de las adversidades busca aferrarse a una idea de sí mismo y a un sentido de propósito.

La entrevista de Cataño ofrece una mirada fascinante al proceso creativo detrás de una de las adaptaciones literarias más esperadas de los últimos tiempos. El actor colombiano ha demostrado un compromiso absoluto con su papel, sumergiéndose tanto física como emocionalmente en el universo de Gabriel García Márquez.

Noticia al Día / CNN Español