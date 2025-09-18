Todos los detalles de la edición 74ª del Miss Universo 2025

La Organización del Miss Universo confirmó que la 74.ª edición del famoso certamen de belleza internacional, se llevará a cabo en Tailandia, específicamente en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, el próximo 21 de noviembre de 2025.

El anuncio marca un regreso significativo, debido a que esta sería la cuarta vez que el país asiático acoge la competencia. La elección de Tailandia subraya su profunda conexión con el concurso y la gran acogida que siempre brindan sus habitantes, conocidos por su hospitalidad y su vibrante cultura.

En esta edición, el Miss Universo contará con la participación de más de un centenar de candidatas de todo el mundo, además, el evento le dará la bienvenida a mujeres casadas, madres y mujeres transgénero, reflejando una visión más inclusiva de la belleza.

Cabe destacar, que este año el certamen de belleza contará con países debutantes que añadirán un nuevo sabor a la competencia, entre ellos se encuentran: Palestina, Arabia Saudita y Mozambique. Asimismo, se celebrará el regreso de naciones como Azerbaiyán, Haití y Sudáfrica, que no participaron en ediciones anteriores.

Por su parte, varios países de América Latina ya han elegido a su candidata especial para lograr ganar la tan ansiada corona del Miss Universo.

Lista de la reinas latinas en el Miss Universo 2025

Argentina: Aldana Masset

Bolivia: Yessica Hausermann

Brasil: Gabriela Lacerda

Chile: María Ignacia Moll

Costa Rica: Mahyla Roth

Cuba: Lina Luaces

Ecuador: Nadia Mejía

Guatemala: Raschel Paz

Honduras: Alejandra Fuentes

México: Fátima Bosch

Nicaragua: Itza Castillo

Panamá: Mirna Caballini

Perú: Karla Bacigalupo

Puerto Rico: Zashely Alicea

República Dominicana: Jennifer Ventura

Uruguay: Valeria Baladan

Venezuela: Stephany Abasali

Según los anuncios oficiales de la organización, el Miss Universo 2025 se podrá ver en diferentes plataformas, dependiendo de la ubicación de cada persona. La transmisión en vivo de la gran final será el 21 de noviembre de 2025.

Noticia al Día/Información de Diario 2001