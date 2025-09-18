Todos los detalles de la edición 74ª del Miss Universo 2025

La Organización del Miss Universo confirmó que la 74.ª edición del famoso certamen de belleza internacional, se llevará a cabo en Tailandia, específicamente en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, el próximo 21 de noviembre de 2025.
El anuncio marca un regreso significativo, debido a que esta sería la cuarta vez que el país asiático acoge la competencia. La elección de Tailandia subraya su profunda conexión con el concurso y la gran acogida que siempre brindan sus habitantes, conocidos por su hospitalidad y su vibrante cultura.
En esta edición, el Miss Universo contará con la participación de más de un centenar de candidatas de todo el mundo, además, el evento le dará la bienvenida a mujeres casadas, madres y mujeres transgénero, reflejando una visión más inclusiva de la belleza.
Cabe destacar, que este año el certamen de belleza contará con países debutantes que añadirán un nuevo sabor a la competencia, entre ellos se encuentran: Palestina, Arabia Saudita y Mozambique. Asimismo, se celebrará el regreso de naciones como Azerbaiyán, Haití y Sudáfrica, que no participaron en ediciones anteriores.
Por su parte, varios países de América Latina ya han elegido a su candidata especial para lograr ganar la tan ansiada corona del Miss Universo.
Lista de la reinas latinas en el Miss Universo 2025
Argentina: Aldana Masset
Bolivia: Yessica Hausermann
Brasil: Gabriela Lacerda
Chile: María Ignacia Moll
Costa Rica: Mahyla Roth
Cuba: Lina Luaces
Ecuador: Nadia Mejía
Guatemala: Raschel Paz
Honduras: Alejandra Fuentes
México: Fátima Bosch
Nicaragua: Itza Castillo
Panamá: Mirna Caballini
Perú: Karla Bacigalupo
Puerto Rico: Zashely Alicea
República Dominicana: Jennifer Ventura
Uruguay: Valeria Baladan
Venezuela: Stephany Abasali
Según los anuncios oficiales de la organización, el Miss Universo 2025 se podrá ver en diferentes plataformas, dependiendo de la ubicación de cada persona. La transmisión en vivo de la gran final será el 21 de noviembre de 2025.
Noticia al Día/Información de Diario 2001