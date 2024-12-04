Domingo 21 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Un gran año para el Zuliano Elías Galbán y no podía cerrarlo de otra manera que estrenando el tema “Orgullo”

En Maracaibo los talentos tienen mucho para dar a nivel musical y para muestra es la 5 producción musical de…

Por Isidro Lopez

Un gran año para el Zuliano Elías Galbán y no podía cerrarlo de otra manera que estrenando el tema “Orgullo”
Un gran año para el Zuliano Elías Galban y no podía cerrarlo de otra manera que estrenando el tema “Orgullo”
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En Maracaibo los talentos tienen mucho para dar a nivel musical y para muestra es la 5 producción musical de Elías Galban titulada “orgullo” que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

He tenido buena receptividad no me puedo quejar a pesar de las críticas siento que estoy en números verdes. Este último tema será una prueba más de lo que estoy haciendo” agregó Elías.

El nuevo tema se llama “Orgullo” compuesto por Elías Galban, quien también interpreta al personaje principal en el videoclip que ya está en las plataformas digitales, recordando que este es el 5 tema del artista venezolano, inicio con “Full diva”, luego “Morena”, siguiente éxito “Quizás” y más tarde el tema “Desamor”.

Maracaibo fue el paisaje especial para grabar el video del tema “Orgullo” lugares como Granier, C.C Camoruco y en el casco histórico de la ciudad.

Hay propuesta en puertas a nivel nacional e internacional, pero por lo momento sigue fortaleciendo su carrera en su país. Sin ningún género musical definido pero con un corazón artístico para dar lo mejor de sí en cada una de sus letras.

Puedes ya ver su video en este link de YouTube. La música de Elías Galban es lo nuevo que suena en el Zulia https://youtu.be/dF5KyPeOLOE?si=1CvUofpkyuZafwx5

Su Instagram  @elias.galban

Nota de Prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Noticias Relacionadas

Al Dia

Critican duramente a la esposa de Silvestre Dangond por su aspecto físico

El artista no se ha pronunciado al respecto
Al Dia

Regresa a los escenarios norteamericanos Whitney Houston, después de 13 años de su fallecimiento: La magia de la IA

Los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai ,realizaron el proyecto para honrar el legado de la famosa cantante
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…
Entretenimiento

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

El conductor del otro auto fue llevado a un hospital y sobrevivió al accidente; sin embargo, Young murió en el lugar de los hechos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025