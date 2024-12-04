Un gran año para el Zuliano Elías Galbán y no podía cerrarlo de otra manera que estrenando el tema “Orgullo”

En Maracaibo los talentos tienen mucho para dar a nivel musical y para muestra es la 5 producción musical de Elías Galban titulada “orgullo” que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

He tenido buena receptividad no me puedo quejar a pesar de las críticas siento que estoy en números verdes. Este último tema será una prueba más de lo que estoy haciendo” agregó Elías.

El nuevo tema se llama “Orgullo” compuesto por Elías Galban, quien también interpreta al personaje principal en el videoclip que ya está en las plataformas digitales, recordando que este es el 5 tema del artista venezolano, inicio con “Full diva”, luego “Morena”, siguiente éxito “Quizás” y más tarde el tema “Desamor”.

Maracaibo fue el paisaje especial para grabar el video del tema “Orgullo” lugares como Granier, C.C Camoruco y en el casco histórico de la ciudad.

Hay propuesta en puertas a nivel nacional e internacional, pero por lo momento sigue fortaleciendo su carrera en su país. Sin ningún género musical definido pero con un corazón artístico para dar lo mejor de sí en cada una de sus letras.

Puedes ya ver su video en este link de YouTube. La música de Elías Galban es lo nuevo que suena en el Zulia https://youtu.be/dF5KyPeOLOE?si=1CvUofpkyuZafwx5

Su Instagram @elias.galban

