"Un hermoso viaje musical": Gustavo Dudamel tras las presentaciones de la Sinfónica Simón Bolívar junto a Coldplay

El director actualmente es uno de los embajadores culturales más importantes de Venezuela en el mundo y la participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar

Por María Briceño

El maestro venezolano Gustavo Dudamel compartió un emotivo mensaje luego de dirigir a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar durante la apertura de los 10 conciertos de la famosa agrupación Coldplay.

La colaboración se dio en el marco del tour Music of the Spheres de la banda británica, que comenzó el pasado 22 de agosto y culminó este 8 de septiembre en el estadio de Wembley de Londres, Reino Unido.

"Estamos muy felices y honrados de estar aquí en este lugar tan emblemático y maravilloso, como lo es Wembley. Quiero agradecer la generosidad de todas las personas que hicieron esto posible, a mi querido hermano Chris, gran admirador de la orquesta y de todos los ideales de El Sistema, a la banda Coldplay que generosamente nos invitó a acompañarlos en este hermoso viaje musical. Al estadio Wembley y a la ciudad de Londres que nos han recibido con la más hermosa generosidad. Con todo mi amor y con todo nuestro amor, muchísimas gracias", expresó Gustavo Dudamel en un video compartido en sus redes sociales.

El director actualmente es uno de los embajadores culturales más importantes de Venezuela en el mundo y la participación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar junto a Coldplay fue celebrada por fanáticos dentro y fuera de Venezuela, quienes resaltaron el valor de llevar la cultura sinfónica a un espacio global y masivo.

Muchos calificaron el momento como “histórico” y una muestra de cómo la música trasciende fronteras.

Noticia al Día/Información de Caraota Digital

