Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Un susto al conducir hizo que Anthony Hopkins reconociera su problema con el alcohol

Hopkins describió lo que sucedió después como un momento «espeluznante»… una voz masculina en su interior le dijo: «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir». Desde ese instante, dice, sus ganas de beber desaparecieron

Por Andrea Guerrero

Un susto al conducir hizo que Anthony Hopkins reconociera su problema con el alcohol
Foto: Anthony Hopkins protagonizará la película “Maserati: The Brothers”
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El actor Anthony Hopkins reveló que tuvo un momento de revelación en torno al alcoholismo, ya que rememoró que una vez estaba manejando borracho en California sin conciencia de a dónde iba cuando se dio cuenta que pudo haber matado a alguien o haberse hecho daño a sí mismo.

«Podría haber matado a una familia en un carro, ¿sabes?», dijo en el podcast «The Interview», donde aseguró que esa revelación fue lo que le cambió la vida y fue allí cuando se dio cuenta de su problema de alcohol. Tiempo después, se encontró con un exagente suyo a quien le confesó que necesitaba ayuda para superar esa adicción.

Hopkins describió lo que sucedió después como un momento «espeluznante»… una voz masculina en su interior le dijo: «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir». Desde ese instante, dice, sus ganas de beber desaparecieron.

Ese momento fue el 27 de septiembre de 1975 a las 11 en punto, cuando oyó dicha voz dentro de sí.

«No conozco ni tengo teorías, salvo la divinidad, o ese poder que todos poseemos en nuestro interior y que nos crea desde el nacimiento: la fuerza vital, sea lo que sea. Es una consciencia, creo. Eso es todo lo que sé. Toda mi vida ha sido así», dijo en dicha entrevista.

Ahora lleva 50 años sobrio y, al reflexionar sobre eso y su trayectoria, se pregunta cómo sigue viviendo a sus 88 años tras superar grandes dificultades en la vida.

Noticia al Día / Fox News

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

!Mosca! maracuchas : El calor extremo es un riesgo adicional para las embarazadas

!Mosca! maracuchas : El calor extremo es un riesgo adicional para las embarazadas

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Un susto al conducir hizo que Anthony Hopkins reconociera su problema con el alcohol

Hopkins describió lo que sucedió después como un momento «espeluznante»… una voz masculina en su interior le dijo: «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir». Desde ese instante, dice, sus ganas de beber desaparecieron
Efemérides

Hoy Día Mundial de la Suegra: Pilar esencial en la familia que recibe críticas de algunos yernos

La figura de la suegra ha sido motivo de numerosas bromas, mitos y representaciones en la cultura popular, desde el cine y la televisión hasta los chistes y las anécdotas cotidianas.
Internacionales

Nueve muertos y más de 40 heridos tras caer autobús desde un puente en Argentina

En el automotor viajaban unas cincuenta personas y cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada
Internacionales

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

«Prosigue incesantemente nuestra oración por la paz, particularmente con el rezo comunitario del santo rosario. Contemplando los misterios de Cristo junto a la Virgen María, hacemos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos víctimas de la guerra», animó ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025