Un susto al conducir hizo que Anthony Hopkins reconociera su problema con el alcohol

El actor Anthony Hopkins reveló que tuvo un momento de revelación en torno al alcoholismo, ya que rememoró que una vez estaba manejando borracho en California sin conciencia de a dónde iba cuando se dio cuenta que pudo haber matado a alguien o haberse hecho daño a sí mismo.
«Podría haber matado a una familia en un carro, ¿sabes?», dijo en el podcast «The Interview», donde aseguró que esa revelación fue lo que le cambió la vida y fue allí cuando se dio cuenta de su problema de alcohol. Tiempo después, se encontró con un exagente suyo a quien le confesó que necesitaba ayuda para superar esa adicción.
Hopkins describió lo que sucedió después como un momento «espeluznante»… una voz masculina en su interior le dijo: «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir». Desde ese instante, dice, sus ganas de beber desaparecieron.
Ese momento fue el 27 de septiembre de 1975 a las 11 en punto, cuando oyó dicha voz dentro de sí.
«No conozco ni tengo teorías, salvo la divinidad, o ese poder que todos poseemos en nuestro interior y que nos crea desde el nacimiento: la fuerza vital, sea lo que sea. Es una consciencia, creo. Eso es todo lo que sé. Toda mi vida ha sido así», dijo en dicha entrevista.
Ahora lleva 50 años sobrio y, al reflexionar sobre eso y su trayectoria, se pregunta cómo sigue viviendo a sus 88 años tras superar grandes dificultades en la vida.
Noticia al Día / Fox News