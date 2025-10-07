¡Un tesoro de siglos! El venezolano Pablo Agudo López recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El violinista venezolano Pablo Agudo López, egresado del reconocido Sistema Nacional de Orquestas de Carabobo, ha alcanzado un hito trascendental en su ascendente carrera internacional. En Ginebra, Suiza, la legendaria maestra suiza Chiara Banchini le ha otorgado en préstamo un invaluable violín Andrea Guarneri del siglo XVII (circa 1664).

Agudo, violinista venezolano y profesor de la Escuela Musique Culture Meyrin, ha sido seleccionado para tocar esta reliquia durante los próximos cinco años.

"Es un privilegio y todavía no lo puedo creer. No sé cómo dormiré teniendo una obra tan importante en mis manos", comenta Agudo, quien reside en Ginebra desde hace cuatro años.

El violín, que data de 1664, forma parte de una familia de lutieres que incluye a algunos de los más grandes nombres de la música clásica. Agudo explica que "Andrea Guarneri es el fundador de toda la escuela Guarneri. Los violines de esta familia son considerados de la más alta calidad".

Este instrumento no solo es valioso por su historia, sino también por su sonido único, que, según Agudo, "no puede ser emulado por la tecnología moderna".

"Empecé a tocar a los tres años. Nunca imaginé que un día sostendría un violín de Guarneri", finaliza el violinista.

Foto: agencia

El Valor Histórico: Un Violín de Época en Manos de un Venezolano

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri. El violín, con más de 350 años de historia, fue confiado al músico por la maestra Chiara Banchini, fundadora de la cátedra de violín barroco de la Schola Cantorum Basilensis.

Este gesto subraya la profunda confianza de Banchini en el talento de Agudo, un músico que ha dedicado su carrera al estudio y la interpretación de la música histórica.

Noticia al Día con información de Mundo Unión Radio