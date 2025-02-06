"Estoy conmovido por el recibimiento": Martín Elías Jr. en Maracaibo

Este jueves 6 de febrero, jóvenes fans recibieron en Maracaibo a Martín Elías Jr., nieto de Diomedes Díaz, quien está posicionado en las redes sociales con su propuesta musical, consolidando la dinastía Díaz.

"Este es el primer concierto de muchos en Maracaibo. Estoy conmovido por el recibimiento. La verdad es que anhelaba el cariño de la gente", expresó el artista de 17 años.

"Lo que puedo decirle a un niño es que la disciplina y el soñar son gratis para todos, mañana ofreceré mis temas y también los de papá para que sus seguidores lo recuerden", manifestó Martín Jr. quien vino acompañado de su progenitora.

A su vez, expresó: "Desde pequeño me siento identificado con este tipo de vallenato. Obviamente quiero innovar y probar otros estilos, pero siempre manteniendo mis raíces".

