Una tortuga se convierte por primera vez en padre a sus 134 años

La tortuga de las Galápagos ‘Goliat’, el animal más longevo del Zoológico de Miami, celebrará doblemente el Día del Padre al cumplir su 134 aniversario y convertirse en padre por primera vez, anunció este viernes el zoológico.

El animal fue testigo de la eclosión de su primer descendiente después de 128 días de incubación. El huevo, uno de los ocho puestos por la tortuga hembra ‘Sweet Pea’ el 27 de enero, finalmente rompió su cáscara el 4 de junio, indicó un comunicado.

‘Goliat’, que pesa 235 kilos (517 libras), nació en la Isla Santa Cruz de Galápagos el 15 de junio de 1885, llegó al Zoológico del Bronx en Nueva York el 23 de julio de 1929, antes de establecerse permanentemente en el Zoológico de Miami desde el 30 de julio de 1981.

La madre, ‘Sweet Pea’, debe de tener entre 85 y 100 años, habiendo llegado al antiguo Zoológico Crandon Park en Key Biscayne, Florida, en 1960, para trasladarse unos años después al zoológico de Miami.

Aunque ‘Goliat’ tuvo relaciones con varias hembras durante su estancia en el Zoológico de Miami, nunca logró engendrar crías, aclaró el zoo.

Tanto ‘Goliat’ como ‘Sweet Pea’ se encuentran bien en su hábitat público, mientras que la cría parece estar sana y ha sido retirada de la incubadora y colocada en un recinto separado, donde se mantiene activa y llena de energía.

En la naturaleza, las crías están solas desde el momento en que emergen del huevo y sus padres ya no tienen ningún vínculo con ellas, explica el comunicado del zoológico.

El personal del zoológico Miami ha solicitado oficialmente al Libro Guinness de los Récords Mundiales que reconozca a ‘Goliat’ como el “Padre primerizo más viejo de la historia”, y dado que la edad combinada de ‘Goliat’ y ‘Sweet Pea’ supera los 200 años, el zoológico también propone reconocerlo como los “Padres primerizos más viejos del mundo”.

El nacimiento de la cría, que todavía no tiene nombre, es un hecho sin precedentes no solo para ‘Goliat’, sino también para el zoológico, ya que es la primera vez en su historia que una tortuga gigante de Galápagos nace en sus instalaciones.

Noticia al Día / La Vanguardia